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Зеленский снова призвал ЕС ввести визовые санкции для всех россиян

04 сентября 2022, 23:20

Зеленский снова призвал ЕС ввести визовые санкции для всех россиян

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС внести в восьмой санкционный пакет общеевропейские визовые ограничения для граждан России.

В своем видеообращении в воскресенье вечером он сообщил, что провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, шла речь о новых санкциях против России.

«В частности, считаю, что в восьмом санкционном пакете должны быть предусмотрены общеевропейские визовые решения по гражданам России — такие, чтобы никто из причастных к этой войне не мог пользоваться европейским гостеприимством», — сказал Зеленский.

«Если граждане России поддерживают террор против Украины, против всей Европы, если они молча наблюдают за геноцидом в Украине, так они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья. Это важная моральная вещь. Европа — это территория ценностей, а не "Диснейленд" для сторонников террора. И визовые ограничения точно это продемонстрируют», — подчеркнул президент.

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