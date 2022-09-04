Зеленский снова призвал ЕС ввести визовые санкции для всех россиян

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС внести в восьмой санкционный пакет общеевропейские визовые ограничения для граждан России.



В своем видеообращении в воскресенье вечером он сообщил, что провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, шла речь о новых санкциях против России.



«В частности, считаю, что в восьмом санкционном пакете должны быть предусмотрены общеевропейские визовые решения по гражданам России — такие, чтобы никто из причастных к этой войне не мог пользоваться европейским гостеприимством», — сказал Зеленский.



«Если граждане России поддерживают террор против Украины, против всей Европы, если они молча наблюдают за геноцидом в Украине, так они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья. Это важная моральная вещь. Европа — это территория ценностей, а не "Диснейленд" для сторонников террора. И визовые ограничения точно это продемонстрируют», — подчеркнул президент.