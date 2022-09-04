Зеленський знову закликав ЄС запровадити візові санкції для всіх росіян

Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС внести до восьмого санкційного пакета загальноєвропейські візові обмеження для громадян Росії.



У своєму відеозверненні в неділю ввечері він повідомив, що провів розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, йшлося про нові санкції проти Росії.



«Зокрема, вважаю, що у восьмому санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо громадян Росії — такі, щоб ніхто з причетних до цієї війни не міг користуватися європейською гостинністю», — сказав Зеленський.



«Якщо громадяни Росії підтримують терор проти України, проти всієї Європи, якщо вони мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг та веселощів. Це важлива моральна річ. Європа — це територія цінностей, а не "Діснейленд" для прихильників терору. І візові обмеження точно це продемонструють», — наголосив президент.