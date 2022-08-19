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Кипр и Греция не хотят терять русских туристов – визовых ограничений не будет

19 августа 2022, 20:10

Кипр и Греция не хотят терять русских туристов – визовых ограничений не будет

Кипр и Греция выступили против запрета на выдачу виз для российских туристов, желающих посетить Европейский Союз. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Politico.

«Это было бы неверным решением. Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера должна применяться к россиянам», - заявил генеральный секретарь министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу.

Большинство русскоязычных жителей Кипра, около 50 тысяч человек, живут в Лимассоле, городе с населением 237 тысяч человек на южном побережье. Русские составляли 25% от общего числа туристов, прибывающих на остров до полномасштабной войны.

По словам представителей правительства Греции, страна также не рассматривает возможность изменения статуса российских виз.

Северная Греция является любимым местом отдыха российских туристов, традиционно летом. В июле в стране наблюдался впечатляющий скачок на 177% числа прибывающих воздушным транспортом из Турции по сравнению с 2019 годом, который стал рекордным туристическим годом для Греции.

Греция также сообщила о значительном увеличении на 257% числа прибывающих из Сербии за тот же период.

Чиновники отмечают, что многие из них — граждане России, едущие в Грецию на отдых, поскольку сербские туристы обычно приезжают в Грецию на машине, а турки — на корабле. Однако конкретных данных по национальностям пока нет.

Как сообщалось, министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

Эстония с 18 августа перестала пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна.

Ранее Финляндия решила с сентября сократить выдачу виз россиянам на 90%.

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