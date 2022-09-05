В ОП напомнили, что переговоры с РФ возможны только на условиях Украины

В Офисе президента напомнили, что переговоры с РФ возможны, но только на условиях Украины. Об этом в Twitter сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.



«Еще раз напомню базовую аксиому. Переговоры возможны, но только на условиях Украины: после возвращения территорий и ликвидации криминальных анклавов», - написал он и отметил к тому же, что «птенцы путинского гнезда» не готовы осознать новую реальность и продолжают пополнять списки «200-х» своими рекрутами».

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) спрогнозировали, что контрнаступление ВСУ будет менять скорость с каждым днем.