В ОП нагадали, що переговори з РФ можливі лише на умовах України

В Офісі президента нагадали, що переговори з РФ можливі, але лише за умов України. Про це у Twitter повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.



«Ще раз нагадаю базову аксіому. Перемовини можливі, але лише на умовах України: після повернення територій та ліквідації кримінальних анклавів», - написав він і зазначив, що «пташенята путінського гнізда» не готові усвідомити нову реальність і продовжують поповнювати списки «200-х» своїми рекрутами».

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) спрогнозували, що контрнаступ ЗСУ змінюватиме швидкість з кожним днем.