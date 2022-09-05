Запорожскую АЭС покинула часть участников миссии МАГАТЭ — «Энергоатом»

Сегодня четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции. Об этом сообщили в «Энергоатоме».

В «Энергоатоме» ожидают, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.

Ранее 3 сентября в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в очередной раз потеряла связь с последней оставшейся магистральной внешней линией электропередачи, но продолжает подавать электроэнергию в сеть по резервной линии.