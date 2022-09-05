Запорізьку АЕС залишила частина учасників місії МАГАТЕ — «Енергоатом»

Сьогодні чотири з шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС та залишили майданчик станції. Про це повідомили в «Енергоатомі».

В «Енергоатомі» очікують, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.

Раніше 3 вересня в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) в черговий раз втратила зв'язок з останньою магістральною зовнішньою лінією електропередачі, що залишилася, але продовжує подавати електроенергію в мережу по резервній лінії.