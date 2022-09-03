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На Запорожской АЭС снова отключен один из действующих блоков — МАГАТЭ

03 сентября 2022, 19:59

На Запорожской АЭС снова отключен один из действующих блоков — МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в очередной раз потеряла связь с последней оставшейся магистральной внешней линией электропередачи, но продолжает подавать электроэнергию в сеть по резервной линии. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ, в настоящее время присутствующие на АЭС, находящейся в центре зоны боевых действий, узнали, что резервная линия, соединяющая объект с близлежащей тепловой электростанцией, поставляет электроэнергию, вырабатываемую ЗАЭС, на внешнюю сеть. Эта же резервная линия может также обеспечить резервное питание ЗАЭС в случае необходимости.

«Руководство станции проинформировало команду МАГАТЭ о том, что один из двух действующих блоков ЗАЭС сегодня во второй половине дня был отключен из-за ограничений в сети. Тот же блок 5 был отключен также 1 сентября — в день прибытия генерального директора Гросси на объект — из-за внутреннего сбоя в электроснабжении, но на следующий день он был снова подключен», — говорится в сообщении.

В МАГАТЭ уточнили, что один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для других важных функций безопасности на площадке, а также для подачи в сеть.

ЗАЭС удерживается российскими войсками с начала марта, но ее украинский персонал продолжает эксплуатировать станцию.

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