На Запорожской АЭС снова отключен один из действующих блоков — МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в очередной раз потеряла связь с последней оставшейся магистральной внешней линией электропередачи, но продолжает подавать электроэнергию в сеть по резервной линии. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).



Отмечается, что эксперты МАГАТЭ, в настоящее время присутствующие на АЭС, находящейся в центре зоны боевых действий, узнали, что резервная линия, соединяющая объект с близлежащей тепловой электростанцией, поставляет электроэнергию, вырабатываемую ЗАЭС, на внешнюю сеть. Эта же резервная линия может также обеспечить резервное питание ЗАЭС в случае необходимости.



«Руководство станции проинформировало команду МАГАТЭ о том, что один из двух действующих блоков ЗАЭС сегодня во второй половине дня был отключен из-за ограничений в сети. Тот же блок 5 был отключен также 1 сентября — в день прибытия генерального директора Гросси на объект — из-за внутреннего сбоя в электроснабжении, но на следующий день он был снова подключен», — говорится в сообщении.



В МАГАТЭ уточнили, что один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для других важных функций безопасности на площадке, а также для подачи в сеть.



ЗАЭС удерживается российскими войсками с начала марта, но ее украинский персонал продолжает эксплуатировать станцию.