В ОП обратились к жителям оккупированных армией РФ украинских территорий

Жителей оккупированных войсками России украинских территорий, в том числе Крымса, попросили соблюдать рекомендации властей при проведении мероприятий по деоккупации.



Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Он в частности призвал жителей оккупированных регионов подготовить бомбоубежище, запастись достаточным количеством воды и зарядить повербанки.

Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки. Все буде . — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 5, 2022

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) спрогнозировали, что контрнаступление ВСУ на юге и востоке Укрианы будет менять скорость с каждым днем.