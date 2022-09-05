В ОП звернулися до мешканців окупованих армією РФ українських територій

Жителів окупованих військами Росії українських територій, у тому числі Криму, попросили дотримуватися рекомендацій влади при проведенні заходів щодо деокупації.



Про це в Twitter написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.



Він зокрема закликав жителів окупованих регіонів підготувати бомбосховище, запастись достатньою кількістю води та зарядити павербанки.

Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки. Все буде. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 5, 2022

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) спрогнозували, що контрнаступ ЗСУ на півдні та сході України буде змінювати швидкість з кожним днем.