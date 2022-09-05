В оккупированных городах Донецкой области график подачи воды сделают еще жестче

В группировке «ДНР» совместно с компанией «Вода Донбасса» приняли решение сократить подачу воды в города оккупированной Донецкой области. Об этом рассказал главный инженер предприятия Сергей Мокрый. Он отметил, что пять дополнительных водохранилищ подают городам порядка 20-22% от необходимого объема воды.



«Учитывая сложившуюся ситуацию, зная, что канал Северский Донец-Донбасс не будет запущен, было предпринято решение о сокращении подачи воды на города для того, чтобы увеличить срок работы резервных источников. Этот срок позволит перебросить воду в канал из пяти дополнительных водохранилищ, которые сегодня подают около 20% от необходимого для городов (находящихся под контролем группировки «ДНР», – ред.). Но это даст время на решение вопроса по восстановлению канала Северский Донец-Донбасс, когда у нас будет доступ к нему», – сказал Мокрый.





Мокрый пояснил, почему график подачи воды в Донецке такой нестабильный. По его словам, семь водоузлов ежедневно откачивают воду в определенном направлении, поэтому все районы в городе не могут одновременно быть с беспрерывным водоснабжением.



«Центр города был в более идеальных условиях. Теперь он сел на график и получает так же, как и окраинные районы города», – отметил Мокрый.



Он добавил, что Кировский, Петровский и Северский водоузлы в результате обстрелов часто останавливаются и по несколько суток не качают воду, из-за чего график подачи оды сбивается.