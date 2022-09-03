«Вы мне на**р не вс**лись»: Как «чиновники» «ДНР» решали проблемы с водоснабжением

В оккупированном Донском. Скриншот

На оккупированной части Донецкой области сегодня разгорелись два крупных скандала из-за воды.



Как пишет российский «Mash на Донбассе», инцидент произошел в подконтрольном «ДНР» Донецке. Люди просили пробурить им скважину, и были готовы оплатить.



«"Вы мне на**р не вс**лись!". Урок антикризисного менеджмента от представителя администрации Кировского района Донецка. Вместе с замом главы администрации Виктором Антонюком приехал к Кировскому нарсуду поговорить с народом — у которого уже очень давно нет воды… Чиновник сначала обещает привезти бочку с водой, потом начинает угрожать, что и бочки не будет, ну а в конце включает новую искренность и рассказывает дончанам, что он о них думает на самом деле. Зато честно», — говорится в сообщении.





Еще один инцидент произошел с главой оккупационной «администрации» Волновахского района Константином Зинченко: он напал на корреспондента, который снимал на видео встречу с людьми, и пытался выбить камеру из его рук.



«Дело происходит в поселке Донском — там перебои с водой с февраля, хотя берется она из местного ставка. И, чтобы она шла 24/7, освобождать Славянск необязательно. Народ стал требовать от администрации решить проблему, собрался на сход», — отмечается в сообщении.



После этого Зинченко, как пишет «Mash на Донбассе», начал говорить в мегафон, но остановился на полуслове, «подошел к нашему корреспонденту и попытался выбить из рук камеру — мол, он не разрешал снимать лично его».





Позже стало известно, что глава группировки «ДНР» Денис Пушилин пообещал «наказать виновных»: Зинченко якобы получил «выговор», а «чиновников», которые общались с жителями Кировского района Донецка, должны уволить.



«Сейчас журналисты должны быть нашими союзниками», — заявил Пушилин.



Он добавил, что со стороны «чиновников» должна быть «максимальная чуткость».