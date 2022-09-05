В окупованих містах Донецької області графік подачі води зроблять ще жорсткішим

05 вересня 2022, 23:15

В окупованих містах Донецької області графік подачі води зроблять ще жорсткішим

У угрупованні «ДНР» спільно з компанією «Вода Донбасу» вирішили скоротити подачу води до міст окупованої Донецької області. Про це розповів головний інженер підприємства Сергій Мокрий. Він зазначив, що п'ять додаткових водоймищ подають містам близько 20-22% від необхідного обсягу води.

«З огляду на ситуацію, що склалася, знаючи, що канал Сіверський Донець-Донбас не буде запущено, було ухвалено рішення про скорочення подачі води на міста для того, щоб збільшити термін роботи резервних джерел. Цей термін дозволить перекинути воду в канал із п'яти додаткових водосховищ, які сьогодні подають близько 20% від необхідного для міст (під контролем угруповання «ДНР», – ред.). Але це дасть час на вирішення питання щодо відновлення каналу Сіверський Донець-Донбас, коли ми матимемо доступ до нього», – сказав Мокрий.

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Мокрий пояснив, чому графік подачі води у Донецьку такий нестабільний. За його словами, сім водовузлів щодня відкачують воду у певному напрямку, тому всі райони у місті не можуть одночасно бути з безперервним водопостачанням.

«Центр міста був у більш ідеальних умовах. Тепер він сів на графік та отримує так само, як і окраїнні райони міста», – зазначив Мокрий.

Він додав, що Кіровський, Петровський та Сіверський водовузли внаслідок обстрілів часто зупиняються і по кілька діб не качають воду, через що графік подачі оди збивається.

Проблеми з водопостачанням на підконтрольних «ДНР» територіях загострилися навесні через бойові дії. Води чи ні взагалі, чи подача здійснюється за графіком у невеликих обсягах.

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