Российская армия нанесла ракетный удар по гимназии в Курахово

Российские войска в ночь с 5 на 6 сентября нанесли ракетный удар по гимназии №2 в Курахово. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и отметил, что снарядами РФ было уничтожено одно крыло 4-этажного здания и повреждены близлежащие многоэтажки.

По информации Кириленко, обошлось без жертв.

Он напомнил, что Кураховская гимназия №2 уже 274-я школа в области, обстрелянная россиянами с начала полномасштабного вторжения, и 29-я, уничтоженная до основания. Всего же, как написал Кириленко, за эти полгода в Донецкой области повреждения разной степени получили 615 учебных заведений.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российские войска обстрелами ранили четырех мирных жителей Донбасса.