Російська армія атакувала ракетами Курахівську гімназію

Російські війська в ніч з 5 на 6 вересня завдали ракетного удару по гімназії №2 у місті Курахове. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко і зазначив, що снарядами РФ було знищено одне крило 4-поверхової будівлі та пошкоджено довколишні багатоповерхівки.

За інформацією Кириленка, обійшлося без жертв.

Він нагадав, що Курахівська гімназія №2 вже 274-а школа в області, обстріляна російськими військами з початку повномасштабного вторгнення, і 29-а, знищена повністю. Загалом, як написав Кириленко, за ці півроку на Донеччині пошкодження різного ступеня отримали 615 навчальних закладів.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби 5 вересня російські війська обстрілами поранили чотирьох мирних жителів Донбасу.