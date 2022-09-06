Оккупанты в Луганской области мобилизованных работников меняют на россиян — ОВА

На многочисленные мужские вакансии на промышленных предприятиях оккупированной войсками РФ части Луганской области набирают персонал из России. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он привел в пример ситуацию на шахте «Довжанской-Капитальной», где принудительно мобилизовали более 400 мужчин, и на металлургическом комбинате в Алчевске, где принудительная мобилизация, по словам Гайдая, коснулась и тех, у кого была «бронь». На меткомбинате, как отметил Гайдай, работают мужчины из России, которые якобы находиться в городе будут не постоянно и со временем их сменят другие, «немного подзаработают и уедут в свои семьи».

«Остающиеся в городе мужчины понимают, что устроиться на АМК – это сразу с первой зарплатой получить повестку. Потому и не идут», - написал Гайдай.

Также он рассказал, что в Луганске находится большое количество убитых боевиков, которых трудно узнать.

«Труднее вернуться тем живым, которые попали в плен. Как говорят жены, Россия бросила их мужчин в украинском плену и не хочет обмениваться. Обменивают только пленных россиян, а мобилизованные из Донбасса никому не нужны», - сообщил Гайдай, подчеркнув, что единственная возможность увидеть своего мужа в Луганской области – деоккупация.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что в течение суток армия России 17 раз обстреляла Донецкую область, ранив местных жителей.