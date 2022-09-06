Окупанти на Луганщині мобілізованих працівників змінюють на росіян — ОВА

На численні чоловічі вакансії на промислових підприємствах окупованої військами РФ частини Луганської області набирають персонал із Росії. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він навів приклад ситуації на шахті «Довжанської-Капітальної», де примусово мобілізували понад 400 чоловіків, і на металургійному комбінаті в Алчевську, де примусова мобілізація, за словами Гайдая, торкнулася і тих, у кого була «броня». На меткомбінаті, як зазначив Гайдай, працюють чоловіки з Росії, які нібито перебувати в місті будуть не постійно і згодом їх змінять інші, «трохи підзароблять і поїдуть до своїх сімей».

«Чоловіки, які ще залишаються в місті, розуміють, що влаштуватися на АМК – це одразу за першою зарплатою отримати повістку. Тому й не йдуть», – написав Гайдай.

Також він розповів, що у Луганську перебуває велика кількість убитих бойовиків, яких важко впізнати.

«Важче повернутися тим живим, які потрапили в полон. Як кажуть дружини, росія кинула їх чоловіків в українському полоні і не хоче обмінювати. Обмінюють лише полонених росіян, а мобілізовані з Донбасу нікому не потрібні», - повідомив Гайдай, наголосивши, що єдина можливість побачити свого чоловіка на Луганщині – деокупація.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що протягом доби армія Росії 17 разів обстріляла Донецьку область, поранивши місцевих жителів.