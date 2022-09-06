Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«Шахтер» представил игровую форму на новый сезон

06 сентября 2022, 14:11

«Шахтер» представил игровую форму на новый сезон

Домашняя и выезданая форма «Шахтера» 2022/23. Фото: «Шахтер» Домашняя и выезданая форма «Шахтера» 2022/23. Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» представил новую форму команды сезона-2022/23 от компании Puma.

Как сообщила пресс-служба клуба, обновления коснутся всех трех комплектов игровой экипировки «Шахтера».

Домашняя форма сохранит традиционные клубные цвета — оранжевая футболка с двумя вертикальными черными полосами. Выездной комплект впервые выполнен в зеленой расцветке. Третий вариант формы будет бело-серым.

Пока что были представлены домашний и выездной комплекты формы.


Планируется, что уже сегодня, 6 сентября, «Шахтер» выйдет в новой экипировке на первый матч группового раунда Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

Поступление формы в свободную продажу и отправка предзаказов ожидается не ранее 1 октября.

По данным Tribuna.com, «Шахтер» в Лиге чемпионов хотел использовать на форме логотип национальной фандрайзинговой платформы United24, но получил отказ от УЕФА.

Европейская футбольная организация объяснила это решение тем, что согласно регламенту использование логотипов благотворительных организаций возможно только при условии, что они не связаны с политикой.

Еще по теме

Организации
Шахтер
Прочее
Футбол лига чемпионов

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:05
Шестерым участникам группировки «ДНР» объявили о подозрении в госизмене
14:44
Мощный взрыв в оккупированном войсками РФ Энергодаре, город обесточен — мэр
13:34
В «ДНР» заявили о ранении жителя Донецка и повреждении трех домов
12:27
В Кремле рассказали, когда Путин посетит Донбасс
12:14
«ДНР» заявила о захвате силами РФ двух сел на границе с Запорожской областью
11:30
Вода в Донецке раз в три дня: протесты жителей и хамство «чиновников ДНР» ►
11:18
Оккупанты в Луганской области мобилизованных работников меняют на россиян — ОВА
23:52
Последствия обстрелов на Донбассе — главное за день ►
23:15
В оккупированных городах Донецкой области график подачи воды сделают еще жестче
19:07
«ДНР»: В Донецке обстрелами ранены два человека
18:30
«ДНР» анонсировала новую российскую вакцину от ковида
16:37
В ОП обратились к жителям оккупированных армией РФ украинских территорий
15:54
В ВСУ рассказали о состоянии мостов и пантонных переправ на юге Украины
15:37
Обстрелы Донецка: горит газопровод в Куйбышевском районе, пострадавшая в Ленинском
12:49
В оккупированном Мариуполе набирает обороты сопротивление — горсовет
все новости
15:05
Шестерым участникам группировки «ДНР» объявили о подозрении в госизмене
14:48
Елизавета II приняла отставку Джонсона с поста премьера Великобритании
14:44
Мощный взрыв в оккупированном войсками РФ Энергодаре, город обесточен — мэр
14:15
Ремонтники восстановили энергоснабжение в девяти населенных пунктах Донетчины
14:11
«Шахтер» представил игровую форму на новый сезон
14:11
Украина вернула тела ещё 25 погибших военных
13:34
В «ДНР» заявили о ранении жителя Донецка и повреждении трех домов
12:41
В Луганской ОВА рассказали об успехах ВСУ в регионе
12:27
В Кремле рассказали, когда Путин посетит Донбасс
12:14
«ДНР» заявила о захвате силами РФ двух сел на границе с Запорожской областью
11:30
Вода в Донецке раз в три дня: протесты жителей и хамство «чиновников ДНР» ►
11:18
Оккупанты в Луганской области мобилизованных работников меняют на россиян — ОВА
10:07
Утром на востоке и юге Украины ВСУ сбили пять из шести запущенных армией РФ ракет Х-101
09:47
Армия РФ 17 раз обстреляла Донецкую область за минувшие сутки, ранен ребенок
09:38
Российские войска утром обстреляли Харьков
все новости
ВИДЕО
Вода в Донецке раз в три дня: протесты жителей и хамство «чиновников ДНР» ►
06 сентября, 11:30
Последствия обстрелов на Донбассе — главное за день ►
05 сентября, 23:52
Судьба Бориса Джонсона после отставки: пенсия или должность в НАТО? ►
05 сентября, 21:02

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты