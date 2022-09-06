«Шахтер» представил игровую форму на новый сезон

Домашняя и выезданая форма «Шахтера» 2022/23. Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» представил новую форму команды сезона-2022/23 от компании Puma.



Как сообщила пресс-служба клуба, обновления коснутся всех трех комплектов игровой экипировки «Шахтера».



Домашняя форма сохранит традиционные клубные цвета — оранжевая футболка с двумя вертикальными черными полосами. Выездной комплект впервые выполнен в зеленой расцветке. Третий вариант формы будет бело-серым.



Пока что были представлены домашний и выездной комплекты формы.



Планируется, что уже сегодня, 6 сентября, «Шахтер» выйдет в новой экипировке на первый матч группового раунда Лиги чемпионов с «Лейпцигом».



Поступление формы в свободную продажу и отправка предзаказов ожидается не ранее 1 октября.



По данным Tribuna.com, «Шахтер» в Лиге чемпионов хотел использовать на форме логотип национальной фандрайзинговой платформы United24, но получил отказ от УЕФА.



Европейская футбольная организация объяснила это решение тем, что согласно регламенту использование логотипов благотворительных организаций возможно только при условии, что они не связаны с политикой.