«Шахтар» представив ігрову форму на новий сезон

Донецький «Шахтар» представив нову форму команди сезону-2022/23 від компанії Puma.
Як повідомила прес-служба клубу, оновлення торкнуться всіх трьох комплектів ігрового екіпірування «Шахтаря».
Домашня форма збереже традиційні клубні кольори – помаранчева футболка з двома вертикальними чорними смугами. Виїзний комплект вперше виконаний у зеленому забарвленні. Третій варіант форми буде біло-сірим.
Поки що були представлені домашній та виїзний комплекти форми.
Puma і «Шахтар» представляють нову форму на сезон-2022/23— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 6, 2022
Попереднє замовлення можна зробити у офіційному клубному магазині https://t.co/e65TuhzUIZ . #Shakhtar #Puma @pumafootball pic.twitter.com/9XuxKTmGvo
Планується, що вже сьогодні, 6 вересня, «Шахтар» вийде у новому екіпіруванні на перший матч групового раунду Ліги чемпіонів із «Лейпцигом».
Надходження форми у вільний продаж та відправлення попередніх замовлень очікується не раніше 1 жовтня.
За даними Tribuna.com, «Шахтар» у Лізі чемпіонів хотів використати на формі логотип національної фандрайзингової платформи United24, але отримав відмову від УЄФА.
Європейська футбольна організація пояснила це рішення тим, що згідно з регламентом використання логотипів благодійних організацій можливе лише за умови, що вони не пов'язані із політикою.