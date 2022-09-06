«Шахтар» представив ігрову форму на новий сезон

Виїздна та домашня форма «Шахтаря» сезону 2022/23. Фото: «Шахтар»

Донецький «Шахтар» представив нову форму команди сезону-2022/23 від компанії Puma.



Як повідомила прес-служба клубу, оновлення торкнуться всіх трьох комплектів ігрового екіпірування «Шахтаря».



Домашня форма збереже традиційні клубні кольори – помаранчева футболка з двома вертикальними чорними смугами. Виїзний комплект вперше виконаний у зеленому забарвленні. Третій варіант форми буде біло-сірим.



Поки що були представлені домашній та виїзний комплекти форми.



Планується, що вже сьогодні, 6 вересня, «Шахтар» вийде у новому екіпіруванні на перший матч групового раунду Ліги чемпіонів із «Лейпцигом».



Надходження форми у вільний продаж та відправлення попередніх замовлень очікується не раніше 1 жовтня.



За даними Tribuna.com, «Шахтар» у Лізі чемпіонів хотів використати на формі логотип національної фандрайзингової платформи United24, але отримав відмову від УЄФА.



Європейська футбольна організація пояснила це рішення тим, що згідно з регламентом використання логотипів благодійних організацій можливе лише за умови, що вони не пов'язані із політикою.