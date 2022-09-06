Взрыв на выставке в Чернигове, где были ранены дети: Подозреваемых военных взяли под стражу

Военнослужащие, причастные к ранению детей на выставке в Чернигове, взяты под стражу. Такое решение вынес суд. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.



«По ходатайству следователей ГБР, двум военнослужащим, причастным к ранению детей в Чернигове, Деснянский районный суд города избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога. Военнослужащему, который на выставке оружия позволил ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначен залог в сумме 416 тысяч гривен для каждого», — отметили в ведомстве.



Ранее ГБР сообщили этим военным о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, что причинило телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В субботу, 3 сентября, в Чернигове во время выставки боеприпасов сдетонировал снаряд. Пострадали 15 человек, в том числе дети.