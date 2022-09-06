Вибух на виставці у Чернігові, де було поранено дітей: Підозрюваних військових взяли під варту

06 вересня 2022, 18:35

Вибух на виставці у Чернігові, де було поранено дітей: Підозрюваних військових взяли під варту

Військовослужбовців, причетних до поранення дітей на виставці у Чернігові, взято під варту. Таке рішення ухвалив суд. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«За клопотанням слідчих ДБР, двом військовослужбовцям, причетним до поранення дітей у Чернігові, Деснянський районний суд міста обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці з правом внесення застави. Військовослужбовцеві, який на виставці зброї дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, та його командиру призначено заставу у сумі 416 тисяч гривень для кожного», — зазначили у відомстві.

Раніше ДБР повідомило цим військовим про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження декільком особам (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

У суботу, 3 вересня, у Чернігові під час виставки боєприпасів здетонував снаряд. Постраждали 15 людей, зокрема діти.

Ще за темою

Місця
Чернігів
Інше
Вибух

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:55
В окупованому Єнакієвому заявили, що запустили повний цикл на метзаводі
18:14
Військовополонені перебувають у смертельній небезпеці — заява родичів
17:34
Минуло 40 днів: Точна кількість загиблих в колонії в Оленівці — невідома
15:43
У Бердянську вибухнула машина «коменданта» міста
15:05
Шістьом учасникам угруповання «ДНР» оголосили про підозру у держзраді
14:44
Потужний вибух в окупованому військами РФ Енергодарі, місто знеструмлене — мер
13:34
У «ДНР» заявили про поранення мешканця Донецька та пошкодження трьох будинків
12:27
У Кремлі розповіли, коли Путін відвідає Донбас
12:14
«ДНР» заявила про захоплення силами РФ двох сіл на кордоні із Запорізькою областю
11:30
Вода в Донецьку раз на три дні: протести мешканців та хамство «чиновників ДНР» ►
11:18
Окупанти на Луганщині мобілізованих працівників змінюють на росіян — ОВА
23:52
Наслідки обстрілів на Донбасі — головне за день ►
23:15
В окупованих містах Донецької області графік подачі води зроблять ще жорсткішим
19:07
«ДНР»: У Донецьку обстрілами поранено двох людей
18:30
«ДНР» анонсувала нову російську вакцину від ковіда
Всі новини
19:55
В окупованому Єнакієвому заявили, що запустили повний цикл на метзаводі
19:49
В Україні остаточно заборонено «Партію Шарію»
19:31
МАГАТЕ підтвердило розміщення Росією військової техніки та персоналу на Запорізькій АЕС
19:24
Ракетні та авіаудари, артобстріли: У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті на Донбасі
18:35
Вибух на виставці у Чернігові, де було поранено дітей: Підозрюваних військових взяли під варту
18:30
З 1 жовтня буде збільшено суму компенсації за житло для переселенців
18:14
Військовополонені перебувають у смертельній небезпеці — заява родичів
17:41
З окупованих територій Харківщини евакуювали понад 750 осіб
17:34
Минуло 40 днів: Точна кількість загиблих в колонії в Оленівці — невідома
17:04
Червоний хрест все ще не може отримати доступ до українських військових у Оленівці
16:20
Пожежу на нафтобазі Кривого Рогу локалізовано
16:18
ЗСУ взяли під вогневий контроль переправи біля Даріївки та Голої Пристані на Херсонщині
16:16
236 дітей зникли безвісти в Україні з 24 лютого — Офіс омбудсмена
15:43
У Бердянську вибухнула машина «коменданта» міста
15:21
За останній місяць із п'яти областей України евакуювали понад 60 тисяч людей – Верещук
Всі новини
ВІДЕО
Вода в Донецьку раз на три дні: протести мешканців та хамство «чиновників ДНР» ►
06 вересня, 11:30
Російська армія атакувала ракетами Курахівську гімназію
06 вересня, 09:10
Наслідки обстрілів на Донбасі — головне за день ►
05 вересня, 23:52

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти