Вибух на виставці у Чернігові, де було поранено дітей: Підозрюваних військових взяли під варту

Військовослужбовців, причетних до поранення дітей на виставці у Чернігові, взято під варту. Таке рішення ухвалив суд. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.



«За клопотанням слідчих ДБР, двом військовослужбовцям, причетним до поранення дітей у Чернігові, Деснянський районний суд міста обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці з правом внесення застави. Військовослужбовцеві, який на виставці зброї дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, та його командиру призначено заставу у сумі 416 тисяч гривень для кожного», — зазначили у відомстві.



Раніше ДБР повідомило цим військовим про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження декільком особам (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

У суботу, 3 вересня, у Чернігові під час виставки боєприпасів здетонував снаряд. Постраждали 15 людей, зокрема діти.