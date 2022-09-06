ВСУ освободили ряд населенных пунктов на юге Украины

ВСУ освободили некоторые населенные пункты на юге Украины, но военное руководство сообщит об этом после зачистки этой территории. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



«Мы продолжаем позиционные бои. И есть территории, которые уже освобождены. Есть расчетное время объявления этих территорий такими, которые уже полностью под юрисдикцией Украины. Поэтому давайте еще немного подождем, мы готовим сообщение официальное на этот счет», — подчеркнула Гуменюк.



По ее словам, военные серьезно следят за тем, чтобы освобожденные населенные пункты не подвергались массированным артиллерийским и авиационным ударам со стороны противника. Кроме того, оккупанты после себя оставляют заминированные территории и объекты.



«И это одна из основных угроз, которая может быть серьезной для жителей, спешащих вернуться на эти территории. Поэтому мы не спешим объявлять об освобождении населенных пунктов, чтобы провести тщательную зачистку от диверсионных групп и таких "сюрпризов"», — резюмировала Гуменюк.

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