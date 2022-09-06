ЗСУ звільнили низку населених пунктів на півдні України

ЗСУ звільнили деякі населені пункти на півдні України, але військове керівництво повідомить про це після зачистки цієї території. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.



«Ми продовжуємо позиційні бої. І є території, які вже звільнено. Є розрахунковий час оголошення цих територій такими, що вже повністю під юрисдикцією України. Тому давайте ще трохи зачекаємо, ми готуємо офіційне повідомлення з цього приводу», — наголосила Гуменюк.



За її словами, військові серйозно стежать за тим, щоб звільнені населені пункти не зазнавали масованих артилерійських та авіаційних ударів з боку супротивника. Крім того, окупанти після себе залишають заміновані території та об'єкти.



«І це одна з основних загроз, яка може бути серйозною для мешканців, які поспішають повернутися на ці території. Тому ми не поспішаємо оголошувати про звільнення населених пунктів, аби провести ретельне зачищення від диверсійних груп та таких "сюрпризів"», — резюмувала Гуменюк.

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