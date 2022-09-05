В Херсонском облсовете подтвердили освобождение одного из поселков

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко подтвердил СМИ информацию об освобождении Вооруженными силами Украины от российской оккупации поселка Высокополье. В эфире «Радіо Свобода» он рассказал, что украинские военные освободили поселок с 3 на 4 сентября.



«Поселок Высокополье – такой образец несокрушимости, борьбы, потому что в начале оккупации он стоял до последнего, стоял, бился и наверняка он был самым тяжелым объектом для оккупантов. Поэтому это так символично, что он сейчас действительно освобожден», – сказал Самойленко.



Он утверждает, что российские войска бросили в поселке свою технику и оружие.



Флаг Украины был установлен на местной больнице.



Перед этим украинские и российские Тelegram-каналы сообщали об освобождении Высокополья, но официального подтверждения не было.



