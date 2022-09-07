«ДНР» заявила о гибели девочки-подростка в Донецке

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате боевых действий погибла одна мирная жительница — девочка-подросток 2008 года рождения.



В так называемом «штабе теробороны ДНР» заявили, что еще четверо мирных жителей ранены.



По заявлению «СЦКК ДНР», девочка погибла в Кировском районе Донецка в результате подрыва взрывоопасного предмета.



Также в «СЦКК ДНР» сообщили подробности о двоих раненых: электрики, мужчины 1972 и 1977 годов рождения, пострадали от обстрела в Новомарьевке при обходе ЛЭП.

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли три мирных жителя, еще два человека ранены.



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