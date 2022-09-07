«ДНР» заявила про загибель дівчинки-підлітка в Донецьку

Минулої доби на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території через бойові дії загинула одна мирна жителька — дівчинка-підліток 2008 року народження.



У так званому «штабі тероборони ДНР» заявили, що ще четверо мирних жителів поранено.



За заявою «СЦКК ДНР», дівчинка загинула у Кіровському районі Донецька внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета.



Також у «СЦКК ДНР» повідомили подробиці про двох поранених: електрики, чоловіки 1972 та 1977 років народження, постраждали від обстрілу в Новомар'ївці під час обходу ЛЕП.

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули троє мирних жителів, ще двох людей поранено.



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