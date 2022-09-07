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Контратака ВСУ в районе Балаклеи: ISW обновил карту фронта

07 сентября 2022, 09:39

Контратака ВСУ в районе Балаклеи: ISW обновил карту фронта

6 сентября украинские силы провели контратаку в Харьковской области в районе Балаклеи, которая, вероятно, отбросила российские войска на левый берег (северную сторону) рек Северский Донец и Средняя Балаклея. Об этом в своем отчете пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Указано, что, вероятно, украинские силы захватили Вербовку.

«Несколько российских источников признали украинские успехи в Вербовке и сообщили, что российские войска разрушили неуказанные мосты в восточных окрестностях Балаклеи, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск», — говорится в отчете.

Также отмечается, что 6 сентября российские войска отошли с блокпостов в шести километрах к западу от Балаклеи.

Российские силы, пишут аналитики, вероятно, больше не сохраняют свои прежние позиции в Байраке и Новой Гусаровке — войска РФ покинули их в конце августа.

«Генеральный штаб Украины сообщил 6 сентября, что российские войска нанесли авиаудары по Байраку, что указывает на то, что украинские силы могли продвинуться в этом районе», — говорится в отчете.

ISW в связи с ситуацией в районе Балаклеи обновил свою карту фронта.

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