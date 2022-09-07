Контратака ЗСУ в районі Балаклії: ISW оновив карту фронту

Шестого вересня українські сили провели контратаку в Харківській області в районі Балаклії, яка, ймовірно, відкинула російські війська на лівий берег (північний бік) рік Сіверський Донець та Середня Балаклійка. Про це у своєму звіті пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).



Вказано, що, можливо, українські сили захопили Вербівку.



«Кілька російських джерел визнали українські успіхи у Вербівці та повідомили, що російські війська зруйнували невказані мости на східних околицях Балаклії, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ», — йдеться у звіті.



Також зазначається, що 6 вересня російські війська відійшли з блокпостів за шість кілометрів на захід від Балаклії.



Російські сили, пишуть аналітики, можливо, більше не зберігають своїх колишніх позицій у Байраку та Новій Гусарівці — війська РФ залишили їх наприкінці серпня.



«Генеральний штаб України повідомив 6 вересня, що російські війська завдали авіаударів по Байраку, що вказує на те, що українські сили могли просунутися у цьому районі», — йдеться у звіті.



ISW у зв'язку із ситуацією в районі Балаклії оновив свою карту фронту.

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