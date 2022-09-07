Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска разрушили гимназию в Курахово. Под постоянным огнем Авдеевка и Бахмут.

Продолжается эвакуация с Донецкой области. За последний месяц выехало 16 тысяч человек.

ВСУ отразили наступление в Григоровке и Белогоровке, а Путин публично похвалил боевиков — Институт изучения войны.

В Кремле озвучили когда Путин приедет на Донбасс.

Сообщается о продвижении ВСУ в районе Балаклеи. Официальные стороны информацию пока не подтверждали.

Боевики «ЛНР» мобилизуют мужчин с предприятий. На их место присылают работать россиян или женщин.

В захваченном Мариуполе планируют провести «мобилизацию» в сентябре.

Обстрелы в Донецке, ранен мужчина. Прилеты в Горловке и Макеевке.

В Бердянске взорвалась машина «коменданта» от оккупантов. Он лишился обеих ног.