Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Российские войска разрушили гимназию в Курахово. Под постоянным огнем Авдеевка и Бахмут.
- Продолжается эвакуация с Донецкой области. За последний месяц выехало 16 тысяч человек.
- ВСУ отразили наступление в Григоровке и Белогоровке, а Путин публично похвалил боевиков — Институт изучения войны.
- В Кремле озвучили когда Путин приедет на Донбасс.
- Сообщается о продвижении ВСУ в районе Балаклеи. Официальные стороны информацию пока не подтверждали.
- Боевики «ЛНР» мобилизуют мужчин с предприятий. На их место присылают работать россиян или женщин.
- В захваченном Мариуполе планируют провести «мобилизацию» в сентябре.
- Обстрелы в Донецке, ранен мужчина. Прилеты в Горловке и Макеевке.
- В Бердянске взорвалась машина «коменданта» от оккупантов. Он лишился обеих ног.