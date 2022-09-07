Краматорск, Славянск, Константиновка: Кириленко рассказал о последствиях обстрелов

Последствия обстрела Славянска. Фото: ОВА

В Донецкой области наиболее активные обстрелы российские силы вели в Краматорском районе. Пострадали Краматорск, Славянск и Константиновка. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«Краматорск попал под обстрел на рассвете — россияне попали в медицинское учреждение, там загорелся пожар. В Славянске около 04:00 россияне обстреляли филиал школы №4 и попали в многоэтажку. Спасатели тушат пожар в поврежденном доме. В Константиновке под обстрел попал частный сектор, разрушена летняя кухня», — перечислил Кириленко.



Также, по его словам, ночь прошла неспокойно в нескольких громадах Бахмутского района.



«В Соледарской громаде разрушены фермерские помещения в Васюковке и частный дом в Роздолевке; громко было в Отрадовке Светлодарской громады. Кроме того, ночью россияне обстреляли Ивановку в Гродовской громаде. Объемы разрушений и информацию о пострадавших уточняем», – проинформировал глава ОВА.

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