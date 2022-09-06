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Оккупанты обстреливают пожарно-спасательные части Донетчины

06 сентября 2022, 15:19

Оккупанты обстреливают пожарно-спасательные части Донетчины

Донецкая область. Фото: ГСЧС Донецкая область. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты обстреляли Бахмут. Повреждена пожарно-спасательная часть. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

«Это уже 15-е подразделение Службы спасения в Донецкой области, которое попало под обстрел оккупантов с 24 февраля», — подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что с начала полномасштабного вторжения россиян, травмированы 23 спасателя Донетчины, шесть — погибли.

На фото: разрушения в различных зданиях ГСЧС в Донецкой области

Напомним, о попадании в пожарно-спасательную часть в Бахмуте ранее сообщили в полиции.

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