Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка: Кириленко розповів про наслідки обстрілів

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: ОВА

На Донеччині найбільш активні обстріли російські сили вели у Краматорському районі. Постраждали Краматорськ, Слов'янськ та Костянтинівка. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Краматорськ потрапив під обстріл на світанку — росіяни влучили у медичний заклад, там спалахнула пожежа. У Слов'янську близько 04:00 росіяни обстріляли філію школи №4 та влучили у багатоповерхівку. Рятувальники гасять пожежу у пошкодженому будинку. У Костянтинівці під обстріл потрапив приватний сектор, зруйновано літню кухню», — перелічив Кириленко.



Також, за його словами, ніч пройшла неспокійно у кількох громадах Бахмутського району.



«У Соледарській громаді зруйновано фермерські приміщення у Васюківці та приватний будинок у Роздолівці; голосно було у Відрадівці Світлодарської громади. Крім того, вночі росіяни обстріляли Іванівку у Гродівській громаді. Обсяги руйнувань та інформацію щодо постраждалих уточнюємо», — поінформував голова ОВА.

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