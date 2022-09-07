В Славянске после обстрела «сложился» подъезд дома, спасатели ищут пострадавших

Последствия обстрела Славянска. Фото: Вадима Ляха

Российская армия обстреляла Славянск. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.



«У нас снова недоброе утро. Два попадания. Черевковка, четвертая школа. К счастью, без жертв. Ул. Торская, дом 43. "Сложился" подъезд. Под завалами могут находиться люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны досталось и соседним домам», — проинформировал Лях.

«Еще один результат утреннего "прилета". Химик, ул. Донская. Пострадали многоэтажные дома. В том числе, школа номер девять. Выбиты стекла, оборваны провода», — отметил мэр.

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