Путин о войне в Украине: РФ «ничего не начинала» и «ничего не потеряла»

Россия якобы ничего не потеряла из-за так называемой «специальной военной операции» в Украине. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин.



«Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение — укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», — уверяет Путин.



Также, по его словам, Москва «ничего не начала с точки зрения военных действий, а пытается только закончить» — те действия, что начались в 2014 году.



Полномасштабную войну против Украины Путин назвал «зеркальным ответом на происходящее там в течение нескольких лет», а также заявил, что все действия россиян «направлены на помощь людям, которые проживают на Донбассе».



«Мы это сделали сознательно», — подчеркнул российский президент.



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