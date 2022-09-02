Дочери Путина возглавили список: Правительство Украины одобрило новые санкции

Сторонники страны-агрессора попадают под жесткие ограничительные меры. Новый санкционный список, одобренный Кабинетом министров Украины, возглавили дочери президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



«Правительство поддержало инициативу Минреинтеграции и одобрило новый пакет санкций. Он касается 99 физических и 178 юрлиц. В частности, речь идет о предприятиях ВПК РФ и других компаниях, а также должностных лиц Нацбанков России и Беларуси», — отметили в ведомстве.



Там добавили, что под ограничения попали также лица и фирмы, способствовавшие агрессии России против Украины, и с помощью которых Россия пыталась обходить примененные против нее санкции.



«Список одиозных персон, попавших под жесткие ограничения, возглавили дочери Владимира Путина», — подчеркнули в Минреинтеграции.



В ведомстве отметили, что санкции против них всех применили также США.



«Отныне ограничения к государству-агрессору и его сторонникам будут применяться синхронно странами-партнерами и Украиной», — сообщили в министерстве.