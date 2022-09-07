Путін про війну в Україні: РФ «нічого не починала» та «нічого не втратила»

Росія нібито нічого не втратила через так звану «спеціальну військову операцію» в Україні. Про це на Східному економічному форумі заявив президент РФ Володимир Путін.



«Я думаю, що ми нічого не втратили та нічого не втратимо. З погляду набуття можу сказати, що головне придбання — зміцнення нашого суверенітету, і це є неминучим результатом того, що зараз відбувається», — запевняє Путін.



Також, за його словами, Москва «нічого не розпочала з погляду воєнних дій, а намагається лише закінчити» — ті дії, що почалися у 2014 році.



Повномасштабну війну проти України Путін назвав «дзеркальною відповіддю на те, що там відбувається протягом кількох років», а також заявив, що всі дії росіян «спрямовані на допомогу людям, які проживають на Донбасі».



«Ми це зробили свідомо», — наголосив російський президент.



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