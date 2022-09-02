Путин намерен собрать силы для наступления на Украину осенью и зимой — ISW

Руководство РФ, вероятно, намерено собрать новые силы для усиления наступления на Украину осенью и зимой. Об этом сообщают эксперты американского Института исследования войны (ISW).



Эксперты приводят заявление президента РФ Владимира Путина о том, что целью «специальной военной операции» является ликвидация «антироссийского анклава» в Украине. Это, отмечается в отчете ISW, говорит о том, что российский президент не отказался от своих максималистских намерений захватить всю страну.



«Заявление Путина… вероятно, направлено на то, чтобы создать информационные условия для призыва к дальнейшим усилиям России и созданию сил осенью и зимой этого года», — отмечают эксперты.



В американском Институте исследования войны также отмечают, что российские войска проводят несколько передислокаций для захвата Донецкой области до 15 сентября. Однако эксперты считают эту дату «крайне маловероятной».



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