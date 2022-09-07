ВСУ подтвердили, что нанесли по авиабазам оккупантов в Крыму ракетные удары

По российским авиабазам в оккупированном Крыму ВСУ нанесли серию успешных ракетных ударов. Об этом в общей статье заявили генерал, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант, первый заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский.



Отмечается, что главной особенностью военного противостояния Украины и РФ является даже не существенная разница в численности сил и средств сторон в пользу россиян. Определяющей является решающая диспропорция в возможностях.



«Наиболее показательным ее воплощением является разница в предельной досягаемости средств поражения. Если для ВС РФ она составляет до 2000 км с учетом дальности полета крылатых ракет воздушного базирования, то для ВС Украины фактически ограничена 100 км дальностью полета ракет и глубины расположения стартовых позиций устаревших ОТРК», — говорится в материале.



При таком положении, по словам Залужного и Забродского, война может занять годы. Лишить противника столь существенного преимущества — невозможно одновременно.



«Но вполне возможно противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность. Речь, конечно, идет о поставках партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия», — уверены украинские генералы.



По их словам, имеются в виду не только и не столько определенные наименования, такие как, например, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars. Должен быть применен комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВС Украины и других составляющих.



Залужный и Забродский подчеркнули, что убедительным примером правильности такого подхода в текущем году являются «успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым».



«Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего — по аэродрому Саки», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Крыму произошли взрывы в поселке Новофедоровка в районе военного аэродрома.



Аэродром «Саки» в районе Новофедоровки — один из ключевых для российской авиации в Крыму. Там базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.



Также сообщалось, что в районе военного аэродрома Бельбек 18 августа под Севастополем были слышны взрывы.