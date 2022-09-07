Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ВСУ подтвердили, что нанесли по авиабазам оккупантов в Крыму ракетные удары

07 сентября 2022, 15:45

ВСУ подтвердили, что нанесли по авиабазам оккупантов в Крыму ракетные удары

По российским авиабазам в оккупированном Крыму ВСУ нанесли серию успешных ракетных ударов. Об этом в общей статье заявили генерал, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант, первый заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский.

Отмечается, что главной особенностью военного противостояния Украины и РФ является даже не существенная разница в численности сил и средств сторон в пользу россиян. Определяющей является решающая диспропорция в возможностях.

«Наиболее показательным ее воплощением является разница в предельной досягаемости средств поражения. Если для ВС РФ она составляет до 2000 км с учетом дальности полета крылатых ракет воздушного базирования, то для ВС Украины фактически ограничена 100 км дальностью полета ракет и глубины расположения стартовых позиций устаревших ОТРК», — говорится в материале.

При таком положении, по словам Залужного и Забродского, война может занять годы. Лишить противника столь существенного преимущества — невозможно одновременно.

«Но вполне возможно противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность. Речь, конечно, идет о поставках партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия», — уверены украинские генералы.

По их словам, имеются в виду не только и не столько определенные наименования, такие как, например, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars. Должен быть применен комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВС Украины и других составляющих.

Залужный и Забродский подчеркнули, что убедительным примером правильности такого подхода в текущем году являются «успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым».

«Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего — по аэродрому Саки», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Крыму произошли взрывы в поселке Новофедоровка в районе военного аэродрома.

Аэродром «Саки» в районе Новофедоровки — один из ключевых для российской авиации в Крыму. Там базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

Также сообщалось, что в районе военного аэродрома Бельбек 18 августа под Севастополем были слышны взрывы.

Еще по теме

Места
Крым
Прочее
Оружие Война
Организации
Всу

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:37
В оккупированном Мариуполе — взрыв в районе аэропорта
12:28
Трехэтажные панельки у разрушенных высоток: «ДНР» показала, как строит дома в Мариуполе
12:14
На Луганщине за сутки полицейские задокументировали 11 военных преступлений армии РФ
11:21
«ЛНР»: В стихийных могилах в Рубежном найдены останки 238 человек
09:24
В Луганской ОВА рассказали, сколько школьников осталось в Северодонецке
09:01
«ДНР» заявила о гибели девочки-подростка в Донецке
00:10
Продвижение ВСУ под Балаклеей — главное за день ►
22:51
Киев советует крымчанам подготовить убежища — Крым сегодня ►
22:24
Взрывная ампутация ног: Оккупанты заявили, что «комендант» Бердянска выжил
20:27
«Комендант» Бердянска после взрыва скончался в больнице
19:55
В оккупированном Енакиево заявили, что запустили полный цикл на метзаводе
18:14
Военнопленные находятся в смертельной опасности — заявление родственников
17:34
Прошло 40 дней: Точное количество погибших в колонии в Еленовке — неизвестно
15:43
В Бердянске взорвалась машина «коменданта» города
15:05
Шестерым участникам группировки «ДНР» объявили о подозрении в госизмене
все новости
16:09
Энергетики вернули свет в дома шести тысяч семей на Донетчине
15:49
Энергодар из-за обстрелов обесточен второй раз за день
15:45
ВСУ подтвердили, что нанесли по авиабазам оккупантов в Крыму ракетные удары
14:55
Воинский учет для женщин в Украине отложили на год
14:34
В СНБО рассказали о приблизительных сроках окончания войны с РФ
14:21
В Славянске под завалами нашли тело погибшего, спасательные работы продолжаются
14:17
Второй транш нового макрофина от Еврокомиссии для Украины составит 5 млрд евро
13:45
Во Львовской области развернут дополнительные 50 тысяч мест для переселенцев
13:38
В МИД Украины призвали поддержать создание спецтрибунала для РФ
13:12
Украина сможет выполнить рекомендации МАГАТЭ только после восстановления контроля над ЗАЭС
12:58
Бронзового Ленина из Краматорска продали почти за миллион гривен
12:37
В оккупированном Мариуполе — взрыв в районе аэропорта
12:28
Трехэтажные панельки у разрушенных высоток: «ДНР» показала, как строит дома в Мариуполе
12:14
На Луганщине за сутки полицейские задокументировали 11 военных преступлений армии РФ
12:10
Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян через сухопутные границы
все новости
ВИДЕО
Продвижение ВСУ под Балаклеей — главное за день ►
07 сентября, 00:10
Киев советует крымчанам подготовить убежища — Крым сегодня ►
06 сентября, 22:51
В Балаклее уничтожен склад боеприпасов: Что известно о возможном контрнаступлении ВСУ
06 сентября, 20:59

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты