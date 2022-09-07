«Просимо їхати у Тюмень, Саранськ, Іркутськ»: Ташева звернулася до громадян РФ у Криму

Російські громадяни, які незаконно прибули на територію України, мають залишити окупований Крим. Про це під час брифінгу повідомила постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева.



«Окремо звертаємося до російських громадян, які незаконно приїхали в Україну та перебували в окупованому Криму. Усіх, хто незаконно приїхав на нашу територію, просимо вже зараз їхати до себе додому: у Тюмень, Елісту, Саранськ, Іркутськ або звідки там ви понаїхали. Їдьте, навіть якщо дуже не хочеться», — зазначила Ташева.



Водночас, за її словами, для українців, які чекають на ЗСУ в Криму, розроблено рекомендації, як діяти, щоб убезпечити себе.



«Україна веде конвенційну війну. Наші Збройні сили не обстрілюватимуть цивільні об'єкти. Але просимо вас переміститися від військових об'єктів якнайдалі», — наголосила Ташева.



Раніше Ташева повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські сили здійснили 750 запусків ракет з території окупованого Криму.