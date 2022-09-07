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Обстрел Славянска: под завалами погиб мужчина, вернувшийся из эвакуации ►

07 сентября 2022, 22:28

Обстрел Славянска: под завалами погиб мужчина, вернувшийся из эвакуации ►

Оккупанты обстреляли несколько районов Славянска утром 7 сентября. В районе поселка  Черевковка пострадала школа №4, в микрорайоне Химик ракеты повредили многоэтажные дома и школу №9. В центре города, на улице Торской, ракета попала в дом 43, в нем практически разрушен один из подъездов.

Среди жителей многоэтажки есть пострадавшие и жертвы. После нескольких часов работ из подвала дома извлекли тело одного из погибших – 58-летнего мужчины, который несколько дней назад вернулся из эвакуации за вещами.

Работники ДСНС с помощью тяжелой техники продолжают разбирать последствия разрушений по Торской, 43 в поисках еще двух тел.

Оккупанты обстреливают Славянск почти каждую ночь в течение последней недели, разрушая как дома, так и городскую инфраструктуру. Так, пять дней назад армия РФ нанесла удары по детскому саду, который располагался напротив дома 43 на улице Торской, полностью разрушив его.

Кроме того, ракеты попадали на территорию местного автотранспортного предприятия, вследствие чего пострадала мусороуборочная техника. Также разрушены здание частного спортзала и СТО.

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