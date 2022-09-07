В Славянске под завалами нашли тело погибшего, спасательные работы продолжаются

Последствия обстрела Славянска. Фото: ГСЧС

В результате обстрела российскими силами Славянска под завалами жилого многоэтажного дома погиб мирный житель.



Как рассказали в Главном управлении ГСЧС в Донецкой области, аварийно-спасательные работы на месте частично разрушенного трехэтажного здания продолжаются.



«В 04:35 личный состав Славянского гарнизона прибыл на вызов о пожаре, произошедшем в результате обстрела. По прибытию на место вызова установлено, что происходит горение внутри квартиры на первом этаже многоквартирного жилого дома. В результате обстрела произошло частичное разрушение части дома. Пожар полностью ликвидирован в 07:51», — отметили в ведомстве.



Там добавили, что в 06:35 спасатели и коммунальщики приступили к проведению аварийно-спасательных работ. Привлечены 38 человек и восемь единиц техники.

В ГУ Нацполиции в Донецкой области проинформировали, что под завалами дома остаются по меньшей мере три человека — два мужчины и женщина, это мирные жители.



«Восточный вариант» в свою очередь сообщил, что спасатели обнаружили тело одного погибшего.

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