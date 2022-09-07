Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Славянске под завалами нашли тело погибшего, спасательные работы продолжаются

07 сентября 2022, 14:21

В Славянске под завалами нашли тело погибшего, спасательные работы продолжаются

Последствия обстрела Славянска. Фото: ГСЧС Последствия обстрела Славянска. Фото: ГСЧС

В результате обстрела российскими силами Славянска под завалами жилого многоэтажного дома погиб мирный житель.

Как рассказали в Главном управлении ГСЧС в Донецкой области, аварийно-спасательные работы на месте частично разрушенного трехэтажного здания продолжаются.

«В 04:35 личный состав Славянского гарнизона прибыл на вызов о пожаре, произошедшем в результате обстрела. По прибытию на место вызова установлено, что происходит горение внутри квартиры на первом этаже многоквартирного жилого дома. В результате обстрела произошло частичное разрушение части дома. Пожар полностью ликвидирован в 07:51», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в 06:35 спасатели и коммунальщики приступили к проведению аварийно-спасательных работ. Привлечены 38 человек и восемь единиц техники.

В ГУ Нацполиции в Донецкой области проинформировали, что под завалами дома остаются по меньшей мере три человека — два мужчины и женщина, это мирные жители.

«Восточный вариант» в свою очередь сообщил, что спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Читайте также:

В Славянске после обстрела «сложился» подъезд дома, спасатели ищут пострадавших

Смотрите также:

Еще по теме

Места
Славянск
Прочее
Война Погибшие Жертвы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:37
В оккупированном Мариуполе — взрыв в районе аэропорта
12:28
Трехэтажные панельки у разрушенных высоток: «ДНР» показала, как строит дома в Мариуполе
12:14
На Луганщине за сутки полицейские задокументировали 11 военных преступлений армии РФ
11:21
«ЛНР»: В стихийных могилах в Рубежном найдены останки 238 человек
09:24
В Луганской ОВА рассказали, сколько школьников осталось в Северодонецке
09:01
«ДНР» заявила о гибели девочки-подростка в Донецке
00:10
Продвижение ВСУ под Балаклеей — главное за день ►
22:51
Киев советует крымчанам подготовить убежища — Крым сегодня ►
22:24
Взрывная ампутация ног: Оккупанты заявили, что «комендант» Бердянска выжил
20:27
«Комендант» Бердянска после взрыва скончался в больнице
19:55
В оккупированном Енакиево заявили, что запустили полный цикл на метзаводе
18:14
Военнопленные находятся в смертельной опасности — заявление родственников
17:34
Прошло 40 дней: Точное количество погибших в колонии в Еленовке — неизвестно
15:43
В Бердянске взорвалась машина «коменданта» города
15:05
Шестерым участникам группировки «ДНР» объявили о подозрении в госизмене
все новости
16:09
Энергетики вернули свет в дома шести тысяч семей на Донетчине
15:49
Энергодар из-за обстрелов обесточен второй раз за день
15:45
ВСУ подтвердили, что нанесли по авиабазам оккупантов в Крыму ракетные удары
14:55
Воинский учет для женщин в Украине отложили на год
14:34
В СНБО рассказали о приблизительных сроках окончания войны с РФ
14:21
В Славянске под завалами нашли тело погибшего, спасательные работы продолжаются
14:17
Второй транш нового макрофина от Еврокомиссии для Украины составит 5 млрд евро
13:45
Во Львовской области развернут дополнительные 50 тысяч мест для переселенцев
13:38
В МИД Украины призвали поддержать создание спецтрибунала для РФ
13:12
Украина сможет выполнить рекомендации МАГАТЭ только после восстановления контроля над ЗАЭС
12:58
Бронзового Ленина из Краматорска продали почти за миллион гривен
12:37
В оккупированном Мариуполе — взрыв в районе аэропорта
12:28
Трехэтажные панельки у разрушенных высоток: «ДНР» показала, как строит дома в Мариуполе
12:14
На Луганщине за сутки полицейские задокументировали 11 военных преступлений армии РФ
12:10
Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян через сухопутные границы
все новости
ВИДЕО
Продвижение ВСУ под Балаклеей — главное за день ►
07 сентября, 00:10
Киев советует крымчанам подготовить убежища — Крым сегодня ►
06 сентября, 22:51
В Балаклее уничтожен склад боеприпасов: Что известно о возможном контрнаступлении ВСУ
06 сентября, 20:59

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты