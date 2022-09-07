Обстріл Слов'янська: під завалами загинув чоловік, який повернувся з евакуації ►

Окупанти обстріляли кілька районів Слов'янська 7 вересня. У районі Черевківка постраждала школа №4, у мікрорайоні Хімік ракети пошкодили багатоповерхові будинки та школу №9. У центрі міста, на вулиці Торській, ракета потрапила у будинок 43, у ньому практично зруйновано один із під'їздів.

Серед мешканців багатоповерхівки є постраждалі та жертви. Після кількох годин робіт із підвалу будинку витягли тіло одного із загиблих – 58-річного чоловіка, який кілька днів тому повернувся з евакуації за речами.



Працівники ДСНС за допомогою важкої техніки продовжують розбирати наслідки руйнувань у пошуках ще двох тіл.



Окупанти обстрілюють Слов'янськ майже щоночі протягом останнього тижня, руйнуючи як будинки, так і міську інфраструктуру. Так, п'ять днів тому армія РФ завдала ударів по дитячому садку, який розташовувався навпроти будинку 43 на вулиці Торській, повністю зруйнувавши його.



Крім того, ракети потрапляли на територію місцевого автотранспортного підприємства, внаслідок чого постраждала сміттєзбиральна техніка. Також зруйновано будівлю приватного спортзалу та СТО.