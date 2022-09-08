Как получить свидетельство о рождении жителям оккупированных территорий, пояснил юрист

Получить свидетельство о рождении или смерти жители прифронтовых или временно оккупированных территорий могут без наличия документов. Как это сделать, объяснил юрист благотворительного фонда «Право на защиту» в Виннице Никита Афонин, передает Донецкая областная военная администрация.



Чтобы оформить свидетельство, необходимо обратиться в ЗАГС на подконтрольной украинским властям территории. Юрист подчеркнул, что правительство расширило перечень лиц, которые могут обращаться за такими документами.



«Почему возникают трудности: многие люди не имеют документов. Например, факт смерти. Обращаются какие-то родственники, говорят, что у них умер родственник. Но у них нет никакого документального подтверждения, так как там не работают ни больницы, ничего. И они не могут получить такой документ», — отметил Афонин.



Таким людям помогают оформить документы на подконтрольной территории юристы «Право на защиту», обратившись в ЗАГС.



«Если удается собрать документы, ЗАГС выдает такое свидетельство о факте смерти или факте рождения. Если нет, мы обращаемся в суд касательно признания факта. Тут практика такая, что суд идет навстречу всем. Лично мне неизвестны случаи, когда суд отказывался установить факт смерти человека, если обратились родственники», — сообщил юрист.

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