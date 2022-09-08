Як отримати свідоцтво про народження мешканцям окупованих територій, пояснив юрист

Отримати свідоцтво про народження чи смерть мешканці прифронтових або тимчасово окупованих територій можуть без документів. Як це зробити, пояснив юрист благодійного фонду «Право на захист» у Вінниці Микита Афонін, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



Щоб оформити свідоцтво, необхідно звернутися до РАЦСу на підконтрольній українській владі території. Юрист наголосив, що уряд розширив перелік осіб, які можуть звертатися за такими документами.



«Чому виникають проблеми: багато людей не мають документів. Наприклад, факт смерті. Звертаються якісь родичі, кажуть, що помер родич. Але вони не мають жодного документального підтвердження, бо там не працюють ні лікарні, нічого. І вони не можуть отримати такий документ», — зазначив Афонін.



Таким людям допомагають оформити документи на підконтрольній території юристи «Право на захист», звернувшись до РАЦСу.



«Якщо вдається зібрати документи, РАЦС видає таке свідоцтво про факт смерті чи факт народження. Якщо ні, ми звертаємось до суду щодо визнання факту. Тут практика така, що суд іде назустріч усім. Особисто мені невідомі випадки, коли суд відмовлявся встановити факт смерті людини, якщо звернулися родичі», — повідомив юрист.

Дивіться також:



