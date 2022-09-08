Верещук призывает родителей не отправлять детей в школы на оккупированных территориях

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к украинцам, находящимся на временно оккупированных территориях, не пускать детей в школы.



По словам министра, оккупанты убеждают родителей, что их дети должны учиться очно/оффлайн.



«Все это делает минобороны России в сговоре с местными предателями и коллаборантами. Их цель состоит в том, чтобы использовать сеть школ на ТОТ как живой щит для российской военной техники и личного состава. Все достаточно просто, цинично и очень жестоко», – пишет Верещук в Facebook.

Также министр призвала украинцев эвакуироваться на подконтрольную территорию.

В конце августа сообщалось, что подавляющее большинство школ оккупированной Луганской области начнет новый учебный год в обычном режиме.