На оккупированной Луганщине почти не будет дистанционного обучения в школах

Подавляющее большинство школ оккупированной Луганской области начнет новый учебный год в обычном режиме. Об этом заявили в группировке «ЛНР».



Так называемый «министр образования и науки ЛНР» Иван Кусов сказал, что всего в оккупации на Луганщине более 500 школ. В недавно захваченных Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Рубежном «создали» 48 школ, и они пока будут работать в дистанционном формате.



«На линейке откроются 412 школ, они будут работать очно с 1 сентября», — сказал Кусов.



Еще 76 школ у линии фронта, которые находятся под огнем, также будут работать в дистанционном режиме.



«Где нет интернета, постараемся довести видеоматериалы на флешках, в ноутбуках. По дистанционному обучению будет действовать целый штаб», — заявил Кусов.

В школах на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях, а также на захваченных российской армией частях Запорожской и в Херсонской области будет вооруженная охрана. Такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.