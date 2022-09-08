Верещук закликає батьків не відправляти дітей до шкіл на окупованих територіях

08 вересня 2022, 20:31

Верещук закликає батьків не відправляти дітей до шкіл на окупованих територіях

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, не пускати дітей до шкіл.

За словами міністра, окупанти переконують батьків, що їхні діти мають навчатись очно/оффлайн.

«Все це робить міноборони рф у змові з місцевими зрадниками та колаборантами. Їхня мета полягає в тому, щоб використовувати мережу шкіл на ТОТ як живий щит для російської військової техніки та особового складу. Все досить просто, цинічно і дуже жорстоко», – пише Верещук у Facebook.

Також міністр закликала українців евакуюватись на підконтрольну територію.

Наприкінці серпня повідомлялося , що переважна більшість шкіл окупованої Луганської області розпочне новий навчальний рік у звичайному режимі.

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