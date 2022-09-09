«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Горловки, есть погибшие

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате боевых действий есть погибшие и пострадавшие.



Как уверяют в «СЦКК ДНР», вчера погибли два мирных жителя — в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек в Кировском, Киевском, Калининском районах Донецка, Минеральном, Мариуполе, Никольском и Волновахе.



Сегодня утром под обстрел попали Донецк и Горловка. Как уверяет «мэр» Горловки Иван Приходько, вследствие обстрела Пантелеймоновки погиб один мирный житель, четверо ранены.



«Мэр» Донецка Алексей Кулемзин утверждает, что в результате ночного обстрела Киевского района ранены мужчина и женщина. Они госпитализированы.



По информации «штаба теробороны ДНР», за сутки погибли три человека, еще 12 ранены.

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли девять мирных жителей, еще 23 человека ранены.



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