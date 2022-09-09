«ДНР» заявила про обстріли Донецька та Горлівки, є загиблі

09 вересня 2022, 09:10

«ДНР» заявила про обстріли Донецька та Горлівки, є загиблі

Минулої доби на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території внаслідок бойових дій є загиблі та постраждалі.

Як запевняють у «СЦКК ДНР», вчора загинули двоє мирних жителів — у Куйбишевському районі Донецька. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 осіб у Кіровському, Київському, Калінінському районах Донецька, Мінеральному, Маріуполі, Микільському та Волновасі.

Сьогодні вранці під обстріл потрапили Донецьк та Горлівка. Як запевняє «мер» Горлівки Іван Приходько, внаслідок обстрілу Пантелеймонівки загинув один мирний житель, четверо поранені.

«Мер» Донецька Олексій Кулемзін стверджує, що внаслідок нічного обстрілу Київського району поранено чоловіка та жінку. Вони госпіталізовані.

За інформацією «штабу тероборони ДНР», за добу загинуло троє людей, ще 12 поранено.

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріл загинули дев'ять мирних жителів, ще 23 людини поранені.

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