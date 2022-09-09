Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію

Карлівська фільтрувальна станція в Донецькій області знеструмлена через бойові дії, пише мер Покровська Руслан Требушкин у Telegram.



«Водопостачання споживачів припинено», - уточнив Требушкин.



За його словами, вода з'явиться після відновлення лінії електропередач та «всіх технологічних процесів».



«Нагадуємо, що в Покровській громаді функціонують свердловини, де можна набрати як технічну, так і питну воду», - нагадав мер Покровська.

Карлівська фільтрувальна станція забезпечує водопостачання Білозерського, Добропілля, Мирнограда, Покровська, Селідово та інших населених пунктів.

Нагадаємо, що Карлівська фільтрувальна станція підпадає під обстріл не вперше.



14 березня внаслідок бойових дій у Донецькій області було знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Без водопостачання залишилось 200 тисяч місцевих жителів. 27 липня Карлівська фільтрувальна станція на Донеччині знеструмлена через обстріл.



15 серпня повідомлялося , що російська армія не дає можливості відновити Карлівську фільтрувальну станцію, яка була знеструмлена через обстріли 13 серпня, через що частина жителів Донецької області залишилась без води.